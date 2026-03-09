JERA×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト発表会が9日に都内で開かれ、プロ野球セ・リーグ6球団の監督が出席しました。

環境・エネルギー問題に対して取り組み、『野球という熱量のあるコンテンツを通じて、持続可能でより良い社会の実現に向けて、選手もファンも監督もみんなですすめる』という本プロジェクト。

会見では6球団の監督が『個人で取り組んでいる環境へ配慮した取り組み』を回答。巨人・阿部慎之助監督は「飲み物のストローをなるべくもらわない」、ヤクルト・池山隆寛監督は「コーヒーを飲むときはタンブラーを自分で持って行くなどできるだけゴミを出さない」、DeNA・相川亮二監督は「エコバッグを持ち歩く」と答えました。

中日・井上一樹監督は「使わない電気はこまめに消す。紙コップはふにゃふにゃになるまで使う」、阪神・藤川球児監督は「妻がやってくれている。今後自分でも心がけたい」、広島・新井貴浩監督は「マイ箸を持ち歩いている」と回答しました。

またシーズン開幕へ向け『今季の目標とライバル視している球団』という質問も。最初にマイクを握った巨人・阿部監督がこの問いに「ライバルは全球団、(目標は)全球団が優勝・日本一を目指して戦うと思う。僕が代表でいいと思います」と答えると、会場からは納得といった様子の笑いが起こります。

残り5球団の監督も阿部監督の回答に全面的に同意。その上で中日・井上監督は「いま発散するよりも開幕へ向けエネルギーをためている状態。開幕後にバチバチやれれば」、阪神・藤川監督は「(開幕日の)3月27日になれば分かるだろうというところ」とコメント。最後に広島・新井監督が「以下同文でよろしくお願いします」と締め、報道陣の笑いを誘いました。