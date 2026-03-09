アイドルグループ「日向坂46」の正源司陽子（19）が、4月からニッポン放送「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを務める。9日、東京・有楽町の同局で行われた2026年度ラインナップ発表記者会見で明らかになった。

担当するのは先月末をもってグループを卒業した松田好花（26）が2年間パーソナリティーを務めてき木曜日深夜のオールナイトニッポンX（クロス）。先輩からはネタ帳をプレゼントされるなどの番組への向き合い方を教わったという。「好花さんをリスペクトしつつ、自分らしさを出せる唯一無二な、私の色が出せるように頑張りたい」と抱負。

昨年8月に特番としてオールナイトニッポン0のパーソナリティーを担当。「ひとりで務めた時をきっかけに自分の世界に浸った、自分の言葉で語ることがすごい楽しいと気づかせていただいた。普段思っていることをラジオならではの形でたくさん伝えていくことができたら」と意気込んだ。

火曜1部のパーソナリティーはサカナクションの山口一郎が星野源に代わって就任。松田好花は火曜日のオールナイトニッポン0を、あのちゃんに代わって務める。