ＷＢＣ侍ジャパンが３月６日から８日に東京ドームで３試合（対台湾、韓国、豪州）を戦い、多数の芸能人が現地観戦したことをＳＮＳで報告している。

そんな中、ＳＮＳでは濱家隆一がスタンド階段通路を下段からあがっているところをファンに目撃され、盛大な「濱家コール」の大合唱が発生して、両サイドから握手を求められる中、恐縮しながらスタンドをあがっている動画が拡散し、爆笑が起こっている。

メガホンを叩きながら「濱家ー！濱家ー！」と連呼するロッテ方式だった。

「謎に起こった濱家コール」として動画が拡散し「濱家コールわろた」「濱家コールおもしろすぎて無理」「謎の濱家コールを背に帰って行く濱家さん面白かったです」「濱家コールしぬｗ」「濱家コールは、いったいなんやったんや」「ペコペコしながら歩いてる濱家さんかわいすぎる」「ロッテ式濱家コール草」「一番ツボ」「おもろすぎる」「めっちゃ参加したい笑」と笑いが広がっている。

濱家はＳＮＳで「ＷＢＣ日本対韓国戦を観戦させて頂きました！素晴らしい試合でした 侍ジャパンの皆様、おめでとうございます」と伝えている。