歌手の工藤静香（55）が8日、Instagramを更新。自宅の庭で育てたルッコラを使った手料理や、チーズケーキを作っている動画を公開し反響を呼んでいる。

【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手料理（複数カット）

これまでもInstagramで、「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか？！」などコメントが寄せられた広々とした自宅の庭や、ちらし寿司やハマグリのお吸い物が並ぶひな祭りの豪華な食卓、ココナツくず餅を作る動画など、プライベートの様子を披露してきた工藤。

庭で取れた食材を使った手料理を披露

8日の投稿では、「これが、今朝ときょうの夕食で取っちゃったやつね これまだいっぱいあるから食べれる。これ枯らしたくないからお水まいちゃう おいしいもんね」「季節外れにまいたにもかかわらず、雪にも負けず頑張って大きくなったルッコラ！大切にしていたらしっかり収穫して食べれます！昼も夜も、盛り盛りのカルパッチョにはキンカンの薄切りを合わせてみましたが、最高でした！レモンをガッツリ絞ってから、塩、オリーブ油、バルサミコ。チーズケーキは半分をコーヒー味！もうひとつはレモン！」とつづり、チーズケーキを作っている動画など食卓の様子を公開した。

この投稿には「野菜から手作りなんて本当にすごいです」「豪華なお食事」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）