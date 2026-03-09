ホロライブ、虎金妃笑虎が“適応障害”で活動休止と発表。「多すぎる」「何か対策を…」運営に苦言も
ホロライブプロダクションの公式X（旧Twitter）は3月9日、投稿を更新。hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー・虎金妃笑虎さんが、“適応障害”で活動休止することを発表しました。
【画像】「お知らせ」全文
コメントや引用リポストでは「ホロは適応障害多すぎると思う。人気があって忙しいのは分かるけど、タレント潰したらマネジメント能力ゼロだよ。何か対策を…頼む」「今回も引用で普段通り運営を叩いてるアンチ達は飼い猫の急逝も知らないしニコの配信も見てないんだろうなあ」「マジで青くゆの二の舞いにはしないでくれ」「ニコたんゆっくり休んでくださいね」「ずっとずっと待ってます」「ゆっくり休む環境を作ってくださり、ありがとうございます」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ずっとずっと待ってます」同アカウントは「お知らせ」「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』に関しまして、活動休止することをお知らせいたします。以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました。それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました」と報告。「詳しくは、虎金妃笑虎chでの配信をご確認ください」と呼び掛けました。
「休止期間中の各SNSの運用について」同日、虎金妃笑虎さんは自身のXで「休止期間中の各SNSの運用」について説明。Xは「マネージャーからの代理投稿のみ可能性」があり、Youtube、TikTokは「Short、歌ってみたのストックがありますので予約投稿を設定済みです」「メンバーコンテンツに関してはマネージャーの代理投稿で壁紙を配布させていただきます」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
