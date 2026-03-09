プレミアムタイヤの最高峰「REGNO GR-XIII」の実力を体感

ブリヂストンは、乗用車用プレミアムブランドタイヤ「REGNO（レグノ）」のパフォーマンスを一般ユーザーが体感できる試乗会を、2026年4月4日（土）に神奈川県大磯町にて開催します。現在、特設サイトにて参加者の募集を行っており、応募締め切りは3月16日（月）となっています。

1981年に誕生した「REGNO」シリーズ、その最新モデルである「REGNO GR-XIII（レグノ ジーアールクロススリー）」は、独自技術「ENLITEN（エンライトン）」を搭載し、荒れた路面で気になるロードノイズを従来品対比で12％、滑らかな路面でのパタンノイズを8％低減。”静か、やわらか、安らか、気持ちよい、滑らか”という「REGNO史上かつてない空間品質」と質の高い乗り味を実現しているとのことです。ラインナップには、車高の高いミニバンやコンパクトSUV特有のふらつきを抑え、高い耐摩耗性を誇る「REGNO GR-XIII TYPE RV」も用意されています。

【画像】プレミアムタイヤ「REGNO GR-XIII」シリーズを見る

今回の試乗会では、大磯プリンスホテル第一駐車場（神奈川県大磯町）および周辺の一般道を舞台に、参加者自身の運転による比較試乗を実施。「REGNO GR-XIII」とブリヂストンのベーシックタイヤ「NEWNO」を装着した「トヨタ カローラツーリング」を乗り比べ、違いを体感できるとのことです。

さらに、プロのテストドライバーが運転する「REGNO GR-XIII TYPE RV」装着車への一般道同乗走行も予定されており、助手席や後部座席での体感が可能です。

参加特典として、大磯プリンスホテルのランチ券やREGNOオリジナルグッズなども用意。参加できるのは24組（1組3人まで）で、当選者には3月17日から順次連絡するとのことです。

本イベントの詳細は、ブリヂストン公式サイトで確認できます。