4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送がスタートするTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のキービジュアルが公開され、あわせて主題歌と追加メインキャストが発表された。

本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するもの。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。自分の想いに気づいているのに…。今にも「好き」があふれそうなのに……。でも、素直になれない!!近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。今でもずっと続ける、意地の張り合い。愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

公開されたキービジュアルでは、「愛してるゲーム」を始めた頃の小6の優希也とみくが、高校生になるまでの年月の流れが描かれている。

また、本作のオープニングテーマがCHiCO with HoneyWorksが歌う「君のせいで愛してる」、エンディングテーマがPompadollSが歌う「リトルワールド」にそれぞれ決定した。

さらに、追加メインキャストとして、12歳の中学1年生で、優希也の妹の浅葱若菜役を丸岡和佳奈、喫茶KANADEのマスターで、みくの叔父の東雲匡琉役を子安武人、喫茶KANADEのアルバイトで、声優志望の大学3年生の花葉雛子役を小倉唯、優希也とみくのクラスメイトで、みくとは中学からの親友の萌木菜月役を本渡楓がそれぞれ演じることが発表された。

また、追加メインキャスト4名のサイン色紙プレゼントキャンペーンの実施も決定。『愛してるゲームを終わらせたい』公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で、それぞれ1名にプレゼントされる。

■CHiCO with HoneyWorks（オープニングテーマ）コメント甘い言葉を囁いて振り向かせたいみくちゃんと、平気なふりをして内心ドキドキしてる優希也くんが可愛い！ 見ているこっちがニヤニヤしちゃいます︕そんな2人の両片想いで甘酸っぱい恋の駆け引きの心情を歌に乗せました。オープニングテーマ「君のせいで愛してる」よろしくお願いします♪

■PompadollS（エンディングテーマ）コメント・原作を読んだ時、学生時代の独特な空気の温度をはっきり感じました。私はたしかにそこにいたことがある。そこでは、ある言葉は違う意味を持ち、ある仕草は意味のあるものになりました。私たちがそう信じていたからです。外の世界に出れば、それは非常に脆く、だからこそ美しい。

かつてそこにいた人たちへ、いまそこにいる人たちへ

■丸岡和佳奈（浅葱若菜役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み原作を読む時、そしてアニメを見る時は「しょっぱいもの用意しておいてね！？」そのくらいお兄とみくちゃんのもどかしい関係は甘くて糖分たっぷり！ な印象ですっ！！ 笑若菜ちゃんと一緒に2人を見守っていきましょう♪

・つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコト猫ちゃんかなぁ！ うちにふわふわの長毛猫ちゃんがいるんですけど…そもそも猫ちゃんという存在を愛しているのかも？笑どんなに疲れていてもそっと寄り添ってくれるうちの子が可愛くて…ちなみにイマジナリーペットなので触れません。

■子安武人（東雲匡琉役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み自分の少年時代には体験出来なかった世界がそこにありました。羨ましいと感じる自分がいるので是非次の機会があれば宜しくお願いします。とは言え、やっぱり大人のマスターは素敵ですよね。余裕感が違います。あ、やっぱり次の機会も大人でお願いします。

つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコトかに雑炊。最近とっても愛してます。

■小倉唯（花葉雛子役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み高校生の二人がなかなか素直になれず、ゲームを通じて距離を縮めていく様子がとてももどかしく、キュンとしました。雛子はそんな二人を見守り、応援している立ち位置なのですが、それぞれのキャラクターたちの等身大の心理描写が魅力になっていると思います。楽しみながら精一杯演じさせていただきます！

・つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコト愛犬です！ 今は両親に預けているので、たまにしか会える機会がなく、たまに会えた時には本当に可愛くて愛おしいです。まさに”愛してる"という気持ちが爆発します…！！

■本渡楓（萌木菜月役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み見ているこっちが照れるような焦ったい作品で、2人を応援したくなります。演じさせていただく菜月は、みくの良き友だちです。天然でほわほわした子ですが、「お姉さん」のように背中を押してくれる存在でもあります。

・つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコトYouTubeを愛しています！家に帰って暇があるとYouTube観ています。笑ったり熱くなったり癒しをもらえます。（文＝リアルサウンド編集部）