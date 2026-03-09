元櫻坂46メンバーでフジテレビアナウンサーの原田葵が3月8日、自身のInstagramを更新。取材で訪れた『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の思い出写真を披露している。

2026年2月6日から22日までの17日間にわたり開催された『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に取材で訪れ、『めざましテレビ』（フジテレビ系）で現地の情報を伝えていた原田。3月8日投稿のInstagramに「2026.02#olympics」とタイトルを付け、五輪会場やミラノの街の風景などの写真を投稿している。

スケートリンク会場を背景にピースサインする記念写真を皮切りに、大会セレモニーでの火花飛び散る五輪マーク、スキー会場やクリスマスツリー、フィギュアスケートエキシビションの最後に坂本花織選手がセルフィーで撮影した集合写真のシーンを遠くの観客席からとらえた一枚などを載せ、冬季オリンピックの思い出を共有した。

コメント欄には「鼻が赤くなってるのかわいー」「貴重な写真ありがとう」「写真集みたい」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）