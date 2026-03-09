「コメダ珈琲店」春の新作ケーキを発売！ 初登場の“カッサータ”やミルクレープなど全4種
「コメダ珈琲店」は、3月12日（木）から、春の新作ケーキを全国の店舗で発売する。
【写真】キャラメルクリームを使ったミルクレープも！ 春の新作ケーキ一覧
■春を彩る華やかなご褒美ケーキ
今回季節限定で登場するのは、「くちどけカッサータ」、「キャラメル サレ」、「抹茶の雫」、「THEベイクドチーズ」の全4種。
「くちどけカッサータ」は、クリームチーズに5種のドライフルーツとナッツを合わせた「コメダ珈琲店」初のカッサータで、色とりどりのドライフルーツを散りばめた、見た目も春らしいスイーツだ。
また「キャラメル サレ」は、キャラメルクリームとクレープ生地を重ね合わせたミルクレープ。口どけの良いキャラメルクリームに“宮古島の雪塩”を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、きゅっと引き締まった味わいになっている。
そのほか、静岡産の一番茶を抹茶クリームと土台のスポンジに使用したモンブラン「抹茶の雫」や、クリームチーズのコクが活きた王道のベイクドチーズケーキ「THEベイクドチーズ」もラインナップ。春を彩る華やかなご褒美ケーキがそろう。
