ワールド・ベースボール・クラシック日本代表が１次リーグを突破し、準々決勝進出を決めました。



北海道内でも盛り上がりをみせているようです。



およそ４万人のファンが集まった３月８日の東京ドーム。



勝てばグループステージ１位通過となる侍ジャパンは、ここまで２勝負けなしのオーストラリアと対戦しました。





試合は１点リードで迎えた７回。ランナーを１人置き、打席には４番・吉田正尚！ライトスタンドへ飛び込む２ランホームランで逆転に成功します。続く８回。チャンスを作り、打席には代打・佐藤輝明。レフト線へのタイムリーツーベースで追加点をあげた日本はオーストラリアに勝利。１次ラウンドを３連勝で飾り、予選１位通過が決定しました！（吉田正尚選手）「このような難しいゲームが続くので、一戦必勝でみんなやっていると思います」マチの人たちも連日の熱戦に盛り上がりを見せています。（マチの人）「感動的で日本人として誇らしい。２連覇してほしい。全力で無理なく頑張ってほしい」

ファイターズの北山投手が考案した「お茶を点てる」と野球の「点が入る」をかけた“お茶たてポーズ”。



大谷選手も披露していました。



（マチの人）「日本ぽい。流行ったら良い」



この「お茶たてポーズ」の誕生をきっかけに、札幌市内のお茶の販売店では・・・



（店の人）「いいアイデア。お客さんも話題になっている。抹茶ブームで盛り上がっている」



こちらではその場で点てたお茶を飲むことができます。



お客さんたちの間ではＷＢＣを機に「お茶たてポーズ」が話題になっています。



（来店客）「試合を見て勝って、ここにきて（お茶を）点ててもらって飲む。すごい満足感です。この流れが」



この「お茶たてポーズ」が何度も見られるような侍ジャパンの活躍を期待したいですね。