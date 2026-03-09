サカナクション山口一郎、火曜『ANN』担当 星野源からのバトン「受け取りたい」
ニッポン放送は9日、「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。3月末で終了する『星野源ANN』（毎週火曜 深1：00）の枠を、サカナクション・山口一郎が担当すると発表した。
【動画】サカナクション山口一郎、ANN新パーソナリティ就任でユーモア全開トーク
山口は、2019年10月と24年9月に行われた『オールナイトニッポンMUSICWEEK』で『オールナイトニッポン』を担当した経験がある。この日の会見に出席した山口は「火曜日のパーソナリティーを務めさせていただきます。ミュージシャンということで、来年でキャリア20年目、音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので（笑）。ミュージシャンから見た景色であったり、みなさんが感じていることを代弁できるような…」と呼びかけていた。
星野からのバトンを受け継ぐことについては「星野さんがソロになった時からの付き合いで、最近はあんまり連絡取ってないのですが、ずっと星野さんのラジオを聴いていたので、プレッシャーを感じますし、星野さんがどう思っているのかなと。同じミュージシャンとしてバトンを受け取りたい」と意気込んでいた。
『星野源ANN』は、2016年3月にレギュラー放送がスタート。『ジングルのコーナー』、ラジオドラマ『星野ブロードウェイ』などといった人気コーナー、スタッフによる箱番組、『ニセ明のオールナイトニッポン』といった多彩な構成で展開。NHK『おげんさんといっしょ』とのコラボで、NHKとニッポン放送をつないでの放送を行ったり、ファミレスからの放送を実施するなど、リスナーをラジオの外へ連れて行ってくれるような遊び心あふれる番組を届けている。
令和6年能登半島地震を受け、急きょ生放送を行った2024年1月2日深夜放送回では、優れたテレビ、ラジオ番組や個人・グループに毎年贈られる第50回放送文化基金賞のラジオ部門の奨励賞に輝いた。2021年9月には、オンライン限定公演「星野源のオールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー」を行い、今月8日には4年半ぶりの番組イベント「星野源のオールナイトニッポンin 日本武道館」を行った。
