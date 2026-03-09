タレントJOY（40）が8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。類似タレントのユージ（38）から、車を購入する相談を受けたことを暴露された。

JOYは以前同番組で地元・群馬への愛を“ビジネス”と疑われた。検証の結果JOYは新潟、静岡にローカル番組を持っており、マツコ・デラックスは「いくつあるんだよ第二の故郷がよ！」と指摘し、ビジネス疑惑がより深まった。

今回は類似タレントのユージとの格差について検証する企画を行ったが、現在の仕事ぶりを比較する際、JOYは「ビジネス群馬男」と紹介され、ユージは「令和の通販王」とかなり差のついたキャッチフレーズとなった。

2人の格差を愛車で検証するコーナーでは、ユージはベンツのGクラス、妻が乗るというランドローバーなどが紹介された。ユージは「特注で作ってもらってる車もあって、それは2年ぐらいかかる」と明かした。

JOYは“愛車”として山手線、ゆりかもめと紹介した。マツコは「印象悪くなってきたな」とイジった。

平成ノブシコブシ吉村崇は「これは“ビジネス庶民”を…（演じている？）」と指摘。

JOYは「移動のときは事務所の車がある」と明かし、マツコは「何よ〜。それも全部電車で移動してからこれやってよ」と指摘され、「それはちゃんとギャラから払ってるもん」と反論。ユージは「これ僕何度か相談受けてる。『車買いたいんだけど』って。そのラインナップも、庶民的ではなかったです」と明かした。

JOYは「ジムニー買うのが夢だった」と本音を漏らし、吉村から「コイツやべえな…」と言われていた。

マツコは「ゲレンデって言ってる時点で愛ないわよね。群馬って言ったらスバルよ」と指摘した。JOYは「そうですよ。だから俺フォレスターに乗るのが夢で…」返し、マツコから「ウソつけ！この野郎」の罵声後、「ゲレンデなんか絶対乗んないな？ 移動車何使ってる？」と聞かれ、「移動車アルファードです」と白状した。

吉村は「めちゃくちゃだよお前」と笑った。