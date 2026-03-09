『ANN』ブランド4月からの布陣明らかに【一覧】
ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。4月からの『オールナイトニッポン』ブランドの布陣が明らかになった。
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
■『オールナイトニッポン』パーソナリティー
月曜：山田裕貴
火曜：山口一郎（サカナクション）
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは井上和）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
■『オールナイトニッポンX』パーソナリティー
月曜：FRUITS ZIPPER
火曜：高橋文哉
水曜：JO1
木曜：日向坂46・正源司陽子
金曜：週替り／HANA（月1・毎月第1金曜）、&TEAM（月1・毎月最終金曜）
■『オールナイトニッポン0（ZERO）』パーソナリティー
月曜：キタニタツヤ
火曜：松田好花
水曜：佐久間宣行
木曜：マヂカルラブリー
金曜：三四郎
土曜：週替わり、ヤーレンズ（月1・毎月最終土曜）
■『オールナイトニッポンGOLD』
松任谷由実
あいみょん
■『オールナイトニッポンサタデースペシャル』
SixTONES
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
■『オールナイトニッポン』パーソナリティー
月曜：山田裕貴
火曜：山口一郎（サカナクション）
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは井上和）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
月曜：FRUITS ZIPPER
火曜：高橋文哉
水曜：JO1
木曜：日向坂46・正源司陽子
金曜：週替り／HANA（月1・毎月第1金曜）、&TEAM（月1・毎月最終金曜）
■『オールナイトニッポン0（ZERO）』パーソナリティー
月曜：キタニタツヤ
火曜：松田好花
水曜：佐久間宣行
木曜：マヂカルラブリー
金曜：三四郎
土曜：週替わり、ヤーレンズ（月1・毎月最終土曜）
■『オールナイトニッポンGOLD』
松任谷由実
あいみょん
■『オールナイトニッポンサタデースペシャル』
SixTONES