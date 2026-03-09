ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が、4月からニッポン放送「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを務める。9日、東京・有楽町の同局で行われた2026年度ラインナップ発表記者会見で明らかになった。

担当するのは星野源（45）が9年間担当してきた火曜日のオールナイトニッポン。2人は同学年で、同じレコード会社所属で、2011年から2年間、ネット配信番組「サケノサカナ」で共演してきた。

関係性の深い星野からのバトンを受け取り、「星野さんのラジオはずっと聞いてましたので、プレッシャーを感じておりますし、星野さんがどう思っているのかなと気になったりもします。ただ同じミュージシャンとしてうまくバトンを受け取れたらいいなと思っております」と抱負。

前任者はジングル制作や、ファミリーレストランやベッドで横たわりながらの放送など趣向を凝らした放送をしてきた。どんな放送をしたいかと問われ、「バンテリンドームの記者室とかもいいかもしれないですね」と回答。大の中日ドラゴンズのファンで、今年は球団90周年広報アンバサダーに就任している。それだけに「多少は無理が利くと思うのでちょっとお願いしたいと思います」とした。

また、星野が制作したジングルは4月以降も引き続き番組内で使用される。

木曜クロスは松田好花に代わって日向坂46・正源司陽子が担当。松田はあのちゃんが務めていた火曜日のオールナイトニッポン0のパーソナリティーとなる。