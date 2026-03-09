タレントJOY（40）、ユージ（38）が8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。ユージの自宅にスタジオの出演者らが驚きの表情を見せた。

類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていると検証する企画。2人は自宅公開で検証した。JOYが自宅のリビングは23畳と明かし、子どもが描いた絵などを飾っていた。

ユージの自宅が公開されると、マツコ・デラックスは「うわあ！」と広さに驚いた。

リビングの広さはキッチンも合わせると70畳。

マツコは「相当差付けられてるぞ」とJOYをイジり、明石家さんまは「もう終わってるよ。戦いは」と反応した。

JOYはユージの家に「すごいんですけど、ちょっと作られた空間？ 温かみがどうしても感じなくて。これワンチャン貸しスタジオなんじゃねえかなって」と語り、笑わせた。

マツコは「ユージの家は、私でも借りれない。とんでもない家賃よ」と分析すると、ユージは「羽振り良さそうに見えますけど、僕は稼いだら使うタイプ。JOYくんは逆なだけで『俺そんなことないですよ』キャラを演じておいしいと思ってる」と密告し「稼いでるに決まってるじゃないですか」と語った。