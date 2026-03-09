ニッポン放送の「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内で行われ、「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（木曜・０時）の新パーソナリティーを日向坂４６・正源司陽子が務めることが発表された。

正源司は「ラジオは昨年夏に担当させていただいて、ひとりで自分の世界に浸った言葉を語る楽しさを知ったので、ラジオならではの形で、日頃思っていることをお伝えできたらうれしいです」とコメント。先輩でもある元日向坂４６・松田好花の引き継ぐことになり「好花さんは憧れの女性。リスペクトしつつ、個人の色を出せるように頑張りたい」と意気込んだ。

「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」各番組を巡っては、シンガー・ソングライターで俳優の星野源がパーソナリティーを務める「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）が３月末で終了。歌手・あのによる「オールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜３時）も３月末をもって終了することを報告しており、それぞれ後任が注目されていた。

会見では、星野の後任をサカナクション・山口一郎が務め、あのの後任を元日向坂４６・松田好花が務めることが発表された。