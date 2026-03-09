犬の肌質は年齢によって変化する可能性があることが、大規模調査から明らかになった。動物の皮膚・被毛ケア製品の研究開発を手がける株式会社ユーリカは、犬の肌質と加齢の関係について飼い主を対象にアンケート調査を実施し、その結果を「第２９回獣医皮膚科学会学術大会」で発表した。調査では独自の肌質判断フローチャートを用い、６７種の純血種および雑種犬を含む１，０５４頭のデータを解析している。

犬のライフステージ別に肌質の割合を分析したところ、若齢期（１歳以下）では「普通肌」が４８．９％と最も多く、「脂性肌」２４．１％、「乾燥肌」１５．７％、「敏感肌」９．９％、「混合肌」１．５％だった。これに対し、成犬期（２〜６歳）では「普通肌」が３９．２％に減少し、「乾燥肌」が２４．０％に増加。「脂性肌」は１６．８％、「敏感肌」１６．８％、「混合肌」３．１％となった。

さらに高齢期（７歳以上）では「乾燥肌」が３５．０％まで増加し、「普通肌」は３５．３％まで減少。「敏感肌」は１６．５％、「脂性肌」は９．９％、「混合肌」は３．３％という結果となり、年齢を重ねるにつれて乾燥肌の割合が高まる傾向が確認された。

犬の皮膚疾患は動物病院の受診理由の中でも多いとされており、日常的なスキンケアの重要性が指摘されている。一方で、犬の肌質と加齢の関係を体系的に示した研究は多くなく、今回の調査は犬の肌質変化をデータで示した点に意義があるとしている。