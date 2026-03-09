【GDC Festival of Gaming】 開催期間：3月9日～3月13日 場所：米国サンフランシスコ 【ロブ・パルド氏による基調講演「長く愛されるゲームを作るための旅」】 3月13日2時 開始予定 配信場所：「GDC Festival of Gaming」公式Twitchチャンネル

Steam用次世代チームベースPvPゲーム「アーケロン（Arkheron）」の開発元であるBonfire Studios創業者：ロブ・パルド氏が、「GDC Festival of Gaming」にて基調講演を実施する。

「アーケロン（Arkheron）」は、同スタジオが開発する見下ろし視点で繰り広げられるハイスピードな3人1組のチームで戦うチームベースPvPゲーム。手に入れたアイテムをリアルタイムで組み合わせて臨機応変に戦うことが重要となる。既に2月21日よりSteamにて体験版が配信されている。

今回ロブ・パルド氏が行なう基調講演「長く愛されるゲームを作るための旅」では、時代を超えたゲームデザインの伝統を基に、奥深さ、楽しさ、繰り返しプレイできる永続的なタイトルである真のゲームを制作する経験と観察が紹介される。

ロブ・パルド氏は、Blizzard Entertainmentにおいて、「StarCraft II」、「Warcraft III」、「World of Warcraft」などのタイトルを手掛け、同社にて最終的にCCO（最高クリエイティブ責任者）を務めた人物。同氏がBlizzard Entertainmentにで培ってきた「プレイヤーが何度も繰り返しプレイしたくなるゲームを作り上げることへの情熱」が語られるものと思われる。

□「GDC Festival of Gaming」公式Twitchチャンネル

Bonfire Studios創業者：ロブ・パルド氏

(C)2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.