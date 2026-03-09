サカナクション・山口一郎が、４月からニッポン放送「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）の新パーソナリティーを務めることが９日、同局から発表された。シンガー・ソングライターで俳優の星野源の後任となる。

山口はこの日、東京・有楽町のニッポン放送で行われた「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会に登壇。「私はミュージシャンで、来年でキャリア２０年目です。ということで音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとしてですね、頑張っていきたいなと思います」とジョークを飛ばした。

同局では２０１９、２４年に「ＡＮＮ」特番のパーソナリティーを担当し、好評を博していた。「ミュージシャンとして見てきた景色、皆さんが感じていることをうまく代弁できるパーソナリティーになっていきたい。高校生の時から聞いていたラジオ番組でパーソナリティーを務められること、非常に光栄でわくわくしております」と喜びをあらわにした。

同枠は、２０１６年３月から「星野源のオールナイトニッポン」が放送され、人気を博していた。星野は２月１７日深夜の放送回で、同番組１０年の区切りを迎える３１日をもって同番組を終了することを報告し、後任に注目が集まっていた。