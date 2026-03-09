育児期の睡眠不足と赤ちゃんの睡眠環境への不安が浮き彫りとなった。ｗｅｓｋｉｉｉ株式会社が展開するスリーピングウェアブランド「ｅｒｇｏＰｏｕｃｈ（エルゴポーチ）」は、０〜２歳の子どもを持つ母親および妊婦を対象に「赤ちゃんの睡眠と温度管理」に関する実態調査を実施した。調査は２０２６年３月３日から３月４日にかけて公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍストーリーズを通じて行われ、５０件の回答を集計した。

春先（３〜４月）の赤ちゃんの睡眠については、「とても不安」が３３％、「やや不安」が３９％で、合計７２％の母親が不安を感じていると回答した。不安の理由としては「何を着せるか迷う」が３９％、「気温差が激しい」が３１％などが挙げられている。

寝室の温度管理についても約８４％が「不安を感じたことがある」と回答。服装を決める基準では「室温」が５２％で最も多かった一方、「自分の体感」が３５％、「ＳＮＳやネット情報」が９％となり、感覚的な判断に頼るケースも見られた。

さらに、母親自身の睡眠については「全く足りていない」が２９％、「やや足りていない」が４４％で、合計７３％が睡眠不足と回答。夜間に起きる回数では「２〜３回」が５６％、「４回以上」が９％と、６５％が毎晩複数回起きている実態が明らかになった。理想の睡眠時間では「６時間」が３５％、「７時間」が３１％、「８時間以上」が１８％と、約半数が７時間以上を理想とする一方、実際の睡眠時間は「５時間未満」が５６．６％、「５〜６時間」が３１．３％となり、理想と現実の差も示された。

また妊婦を対象とした調査では、「とても不安」が４４％、「少し不安」が５２％で、９６％が出産後の赤ちゃんの睡眠に不安を感じていると回答。不安の内容では「睡眠時間」が６６％、「夜泣き」が３１％となっている。今回の調査から、赤ちゃんの睡眠環境や温度管理に対する悩みとともに、育児期の母親の深刻な睡眠不足の実態が浮き彫りとなった。