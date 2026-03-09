ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊８１ｂｐに大幅拡大、有事相場で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.892
フランス 3.597（+71）
イタリア 3.706（+81）
スペイン 3.416（+52）
オランダ 2.993（+10）
ギリシャ 3.694（+80）
ポルトガル 3.356（+46）
ベルギー 3.505（+61）
オーストリア 3.218（+33）
アイルランド 3.201（+31）
フィンランド 3.2（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
