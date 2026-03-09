ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊８１ｂｐに大幅拡大、有事相場で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.892
フランス　　　3.597（+71）
イタリア　　　3.706（+81）
スペイン　　　3.416（+52）
オランダ　　　2.993（+10）
ギリシャ　　　3.694（+80）
ポルトガル　　　3.356（+46）
ベルギー　　　3.505（+61）
オーストリア　3.218（+33）
アイルランド　3.201（+31）
フィンランド　3.2（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）