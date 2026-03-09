欧州株　大幅安、独仏指数は全銘柄が下落　英市場ではＢＰやシェルが逆行高
東京時間18:23現在
英ＦＴＳＥ100　 10089.69（-195.06　-1.87%）
独ＤＡＸ　　23119.50（-471.53　-1.98%）
仏ＣＡＣ40　 7782.18（-211.31　-2.63%）
スイスＳＭＩ　 12744.93（-350.62　-2.64%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:23現在
ダウ平均先物MAR 26月限　46835.00（-682.00　-1.44%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6660.25（-83.50　-1.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24330.00（-340.25　-1.38%）