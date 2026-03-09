欧州株 大幅安、独仏指数は全銘柄が下落 英市場ではＢＰやシェルが逆行高
東京時間18:23現在
英ＦＴＳＥ100 10089.69（-195.06 -1.87%）
独ＤＡＸ 23119.50（-471.53 -1.98%）
仏ＣＡＣ40 7782.18（-211.31 -2.63%）
スイスＳＭＩ 12744.93（-350.62 -2.64%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:23現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46835.00（-682.00 -1.44%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6660.25（-83.50 -1.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24330.00（-340.25 -1.38%）
