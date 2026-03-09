ミラノ・コルティナ五輪での神解説が話題となった高橋成美さんが８日放送のＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演。番組内で悩み相談して、授かったアドバイスに涙を流した。

撮影はミラノ・コルティナ五輪の開催前に行われたという。松竹芸能に所属する高橋さんが今後の活動について、「次の夢がタレント。だけどアスリート上がりが、『タレント、頑張ってます』と言うとカッコ悪いんじゃないかと思って」とＭＣの千鳥・大悟に相談。「スケートで固められた自分は中身がない。どこの現場でも台本に『スケートに例えて』とか。それを言いすぎてる自覚があって」と悩みを打ち明けた。

大悟に対してはドッキリ形式の撮影だったため、笑いは意識することなく真摯に対応し、「スケートのことは誰が言うよりも説得力があるし、面白くなるっていう武器やから絶対やった方がいい」と太鼓判。「スケートがあるから私は、でいいやん。まだスケートをはいてるのよ、高橋ちゃんは実は」と熱いアドバイスを送った。

大悟からの金言に号泣した高橋さんは、「スケートしかないとかいろいろ考えてたけど、人生の合言葉になる。朝起きるとき、ご飯食べる前、寝る前、コレを唱えようと思います」と感謝。ノブも「これ（大悟のアドバイス）、ＡＢＥＭＡのミラノ・コルティナ五輪のテーマソング（の歌詞）にしたらいいやん！！」と感心していた。