3×3 U23・U21男子日本代表の第1次強化合宿参加メンバー発表…B1北海道の内藤や白鷗大学の八重樫ら10名

日本バスケットボール協会（JBA）は3月9日、2月に行われていたディベロップメントキャンプ2026から10名を招集し、3×3 U23・U21男子日本代表の第1次強化合宿を開催することを発表した。

Bリーグ、大学、高校の3カテゴリーから17名を招集したディベロップメントキャンプから武藤俊太朗（明治大学）やキング太（開志国際高校）ら7名が外れている。FIBAユース男子ランキングで国内トップ10に入るバラダランタホリ玲依（大東文化大学）、八重樫ショーン龍（白鷗大学）、ロイ優太郎（白鷗大学）、坂本康成（筑波大学）は全員今回のメンバーにも名を連ねた。

アンダーカテゴリーでは、今年6月8月に予定されている「FIBAユース・ネーションズリーグ」での優勝および「FIBA 3×3 U23ワールドカップ」の出場権獲得を目指す。

■3×3 U23・U21男子日本代表の第1次強化合宿参加メンバー10名



バラダランタホリ玲依（195センチ／21歳／大東文化大学）



八重樫ショーン龍（185センチ／21歳／白鷗大学）



ロイ優太郎（192センチ／20歳／白鷗大学）



坂本康成（194センチ／21歳／筑波大学）



野田悠峨（183センチ／20歳／日本体育大学）



髙口陽季（190センチ／20歳／日本体育大学）



楠本兼伸（195センチ／20歳／駒澤大学）



内藤耀悠（191センチ／20歳／レバンガ北海道）



井伊拓海（197センチ／19歳／筑波大学）



小野恵富（194センチ／19歳／江戸川大学）



※年齢・所属は 2026年3月10日合宿初日時点

