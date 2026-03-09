ディズニー＆ピクサーにとって、およそ10年ぶりの快挙だ。映画『私がビーバーになる時』が、3月6日～8日の北米週末映画ランキングでNo.1を獲得。週末興行収入は北米で4600万ドル、ピクサーのオリジナル作品（フランチャイズ作品を除く）では『リメンバー・ミー』（2017年）以来最高のオープニングとなった。

海外88市場では4200万ドルを記録し、全世界興行収入は8800万ドル。同じくピクサーのオリジナル作品としては『リメンバー・ミー』ぶりの好記録で、『2分の1の魔法』（2020年）や『マイ・エレメント』（2023年）を上回った。

本作では動物好きの少女メイベルが、最新技術を駆使して自分の意識をロボットのビーバーに転送し、思い出の土地を守るため、動物たちと力を合わせようと奔走。ビーバーのキング・ジョージたちと友情を築きながら、地元市長が画策する道路建設計画に立ち向かう……。

“しゃべる動物もの”から始まり、ナンセンスなまでに荒唐無稽な展開へ突っ走り、最後にはほろりとさせる。ピクサーの王道と尖った作家性をコメディ映画として融合させたのは、『ぼくらベアベアーズ』の気鋭監督ダニエル・チョン。Rotten Tomatoesでは批評家スコア・観客スコアともに94%を獲得。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」と高評価を獲得した。

2020年の新型コロナウイルス禍よりも以前、ピクサーはオリジナル作品を成功に導くスタジオであり、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』などの人気フランチャイズも、当然ながら最初はオリジナル作品としてスタートしていた。

ところがコロナ禍では、ディズニープラスを強化する配信戦略（『ソウルフル・ワールド』や『私ときどきレッサーパンダ』などが劇場公開から配信リリースに切り替えられた）が裏目に出たほか、観客が続編やフランチャイズ作品を好む傾向が強まった。近年は劇場興行に苦戦しており、『マイ・エレメント』は最終的に数字を伸ばしたが、『星つなぎのエリオ』（2025年）は製作費をわずかに上回る興行成績にとどまっている。

製作費は1億5000万ドル。『私がビーバーになる時』は「ピクサー復活」を謳いあげたくなる滑り出しだが、最終的に成績をどこまで伸ばせるかがポイントだ。ちなみに、『リメンバー・ミー』は北米興収2億1046万ドル、世界興収8億2328万ドル。当時とは映画界の状況が変わっているものの、この数字に肉薄できるかがひとつの基準といえそうだ。

日本公開は3月13日。通称「わたビバ」旋風はここ日本でも巻き起こるか？ そして、ピクサーによる新たなフランチャイズのスタートとなりうるか。

また今週は、マギー・ギレンホール監督が“フランケンシュタインの花嫁”を新解釈した『ザ・ブライド！』が第3位に初登場。週末興収は726万ドルで、事前予測の半分以下という厳しい数字となった。第2位『Scream 7（原題）』が前週比マイナス72.8％という急降下を見せ、週末興収1730万ドルとなったところ、これをはるかに下回る手痛い結果だ。

海外78市場の興行収入は630万ドルで、世界興収は1356万ドル。製作費は8000万～9000万ドルと推定されているから（1億ドルを超えているとの見方もある）、ワーナー・ブラザースの損失は9000万ドルにもおよぶ可能性があるという。

主演は『ハムネット』でアカデミー賞最有力といわれるジェシー・バックリーと、名優クリスチャン・ベール。1930年代、孤独なフランケンシュタインの怪物（ベール）が自分の伴侶を創造したいと科学者に依頼し、思わぬ事態が巻き起こるロマンススリラーだ。

一般的に時代もののホラーは成功させるのが難しいジャンルだといわれるが、本作の場合、かなり作家性が強い作品だったことも苦戦の理由とされている。Rotten Tomatoesでは批評家スコア59%・観客スコア74%、CinemaScoreでは「C+」評価。ホラージャンルの映画としてとらえれば賛否両論は珍しくないが、口コミ効果が期待しづらいことは確かだ。

もうひとつの要因と考えられるのが、Netflix製作のギレルモ・デル・トロ監督『フランケンシュタイン』（2025年）が昨年秋に公開・配信され、すでに観客の興味をつかんでいたこと。同作の公開前調査では回答者の70%が「観たい」と答えたのに対し、『ザ・ブライド！』は劇場での鑑賞意欲を示す数字が伸び悩んでおり、“フランケンシュタインもの”の需要がなくなっていた可能性が指摘されている（ちなみにNetflixは『ザ・ブライド！』の企画を見送り、デル・トロ版『フランケンシュタイン』を選んでいた）。

なお、ワーナーは「リスクを避けがちなビジネスにおいて、オリジナル作品に大胆に挑戦することが業界を前進させる」とコメントしている。今週第5位の『嵐が丘』は日本での成績こそふるわないが、世界興収2億ドルを突破するスマッシュヒット。『ザ・ブライド！』の真価を判断するタイミングも今ではないかもしれない？

【北米映画興行ランキング（3月6日～3月8日）】1.『私がビーバーになる時』（初登場）4600万ドル／4000館／累計4600万ドル／1週／ディズニー

2.『Scream 7（原題）』（↓前週1位）1730万ドル（-72.8%）／3540館／累計9337万ドル／2週／パラマウント

3.『ザ・ブライド！』（初登場）726万ドル／3304館／累計726万ドル／1週／ワーナー

4.『GOAT（原題）』（↓前週2位）660万ドル（-45%）／3303館（-404館）／累計8380万ドル／4週／ソニー

5.『嵐が丘』（↓前週3位）375万ドル（-44%）／2512館（-709館）／累計7876万ドル／4週／ワーナー

6.『クライム101』（→前週6位）206万ドル（-40.5%）／1910館（-697館）／累計3364万ドル／4週／Amazon・MGM

7.『HELP/復讐島』（↑前週8位）160万ドル（-43.8%）／1650館（-850館）／累計6273万ドル／6週／ディズニー

8.『I Can Only Imagine 2（原題）』（↓前週7位）152万ドル（-52%）／1834館（-1271館）／累計1620万ドル／3週／ライオンズゲート

9.『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』（↓前週5位）152万ドル（-56.5%）／1965館（+2館）／累計1094万ドル／3週／NEON

10.『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』再上映（初登場）130万ドル／832館／累計1億3581万ドル／26週（累計）／ソニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年3月9日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）