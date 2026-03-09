MLB Japanが8日、公式Instagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシックの侍ジャパン対オーストラリアの一戦において、60年ぶりとなる「天覧試合」が行われたことを伝え、大きな反響が寄せられている。

「天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが東京ドームでこの一戦をご覧になりました」というコメントと共に投稿された写真は、観客席で試合を見守る天皇ご一家の様子をおさめたもの。説明役として前侍ジャパン監督の栗山英樹氏（64）が同席した。

試合は、吉田正尚（32）が「御前ホームラン」を放つなど劇的な展開を見せ、4-3で日本が逆転勝利。WBC1次ラウンド首位通過を決めている。

【画像】観戦に臨まれる天皇ご一家 天皇ご一家がWBC観戦 WBCの日本―オーストラリア戦の観戦に臨まれる天皇、皇后両陛下と愛子さま。右端は前回大会の優勝監督栗山英樹さん＝8日夕、東京ドーム

この投稿には、Xユーザーから「愛子皇太子殿下は勝利の女神だったに違いない」「野球ファンだけでなく日本全体にとって歴史的な試合」といったコメントや、「天覧試合で見事な逆転勝利」「吉田正尚選手、陛下の前でホームラン打てて良かったね」「英樹！？！？！？！？」といった侍ジャパンの活躍を称えるコメントも寄せられている。