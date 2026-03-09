PS Gシリーズ

株式会社アスクは、PCI Express 5.1（PCIe 5.1）対応のSFX電源ユニット「PS G」シリーズを3月13日（金）に発売する。電気容量別に650/750/850Wを用意しており、カラーはブラックとホワイト。価格は1万8,980円から。

PS Gシリーズは、ATX 3.1規格に準拠したフルモジュラー式電源ユニット。GamerStormブランドに属する。日本メーカー製のコンデンサを搭載するほか、DC/DCコンバータ回路を内蔵。過電圧/ショート/過負荷保護回路も備えており、安定性の向上を図っている。

Cybenetics PLATINUM/Standard++以上の認証を取得し、高い変換効率と静音性、低待機電力を謳う。PPLP（PSU Performance Level Plan）のGOLD認証も取得済み。

PCIe 5.1は、電源供給コネクタの安全性と信頼性を高めたインターフェイス規格。ハイエンドビデオカードなどに搭載している補助電源コネクタの「12V-2x6」を標準サポートし、1本で規格上最大450Wの給電が可能。転送速度はPCIe 5.0から据え置き。物理的な接続不良が起きている場合は電力供給を停止する。PS Gシリーズでは端子部分を色分けしており、半挿しなどの接続不良が起きているかどうかを視覚的に確認しやすくなっている。

PS650G/ブラック：1万8,980円 PS650G/ホワイト：1万9,580円 PS750G/ブラック：2万980円 PS750G/ホワイト：2万1,980円 PS850G/ブラック：2万3,800円 PS850G/ホワイト：2万4,480円