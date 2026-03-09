侍ジャパンに“救われた”韓国　「5点差以上＋2失点以下勝利」で8強決まる豪州戦へ指揮官「悔しく腹立たしいが…」【WBC】

「再びチャンスがめぐってきたと伝えた」

韓国代表率いるリュ・ジヒョン監督は本日（3月9日）、東京ドームで行われるWBC1次ラウンド・プールC最終戦のオーストラリア戦を前に、準々決勝進出に向けた最後のミーティングを行い、選手にそう呼びかけた。

韓国は前日（8日）の台湾戦に敗れてプール成績が1勝2敗となり、4大会連続の1次ラウンド敗退危機に陥った。ただ、同日に日本がオーストラリアに勝利したことで、今回のオーストラリア戦次第で韓国が奇跡の準々決勝進出を果たす可能性が残った。

ただ、韓国は「5点差以上かつ2失点以下」でオーストラリアに勝たなければならない。この条件を満たして初めて、韓国が2勝2敗で並ぶオーストラリア、台湾を抑え、最小失点率により準々決勝進出が決まる。

韓国はオーストラリア戦を控えて宿舎でミーティングを行った。監督は「いつも（球場へ）出発する前に全体ミーティングを短い時間行っている。難しい状況ではあるが、我々にチャンスをくれた試合でもある。少しでもポジティブに考えてほしい」とし、「我々が（達成）しなければならないスコアがある。しかし、試合の3時間を考えてほしい。（点差という）数字に縛られて追い詰められると、良くない結果を招く可能性があると伝えた。3時間の間、自分の役割を果たせば良い結果が得られるはずだ」と述べた。

併せて、「ここまでの過程を思い返すと、あまりにも悔しく腹立たしい。そのような心構えがあれば、良い結果が得られるだろう」と、準々決勝のために最後まで諦めないことを誓った。

この日の先発ラインナップには多少の変動が生じた。まず、シェイ・ウィットコムが外れ、ノ・シファンが今大会初めて先発出場する。また、キム・ヘソンが台湾戦延長10回に盗塁を敢行した際に左指を負傷したため、先発を外れた。

投手陣では、先発のソン・ジュヨンを含め10人が待機している。出場不可の選手は、2日連投のコ・ウソクのほかリュ・ヒョンジン、コ・ヨンピョ、クァク・ビンだ。リュ監督は「まず2失点以下という最小失点に抑えなければならない。序盤に失点を抑える戦略として、競争力のある投手たちが先に登板すべきではないかと考えている」と伝えた。

2失点以下に抑えなければならないオーストラリアの長打力ある打線については、「今大会は体感的にも東京ドームでホームランが多く出ているようだ」とし、「オーストラリアの打者のペースは悪くない。失投を減らさなければならない」と語った。

続けて、「これまで我々の投手がホームランを許す場面があったため、本人たちが得意とする球を選択して、自信を持って投げるべきだと伝えた」と明かした。

