主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 174( 166)
6月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 145( 133)
6月限 104( 29)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 734( 734)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 424( 424)
6月限 415( 415)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 914( 914)
6月限 1005( 930)
日経225ミニ 3月限 4018( 4018)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3889( 2169)
6月限 1226( 794)
TOPIX先物 3月限 490( 484)
6月限 649( 649)
日経225ミニ 3月限 151088( 63308)
4月限 2205( 1049)
5月限 104( 50)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1736( 1012)
6月限 350( 162)
日経225ミニ 3月限 96219( 48265)
4月限 2821( 2063)
5月限 56( 30)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 257( 257)
日経225ミニ 3月限 10889( 10889)
4月限 225( 225)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1849( 1849)
6月限 176( 176)
TOPIX先物 3月限 65( 65)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 40455( 40455)
4月限 337( 337)
5月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 174( 166)
6月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 145( 133)
6月限 104( 29)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 734( 734)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 424( 424)
6月限 415( 415)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 914( 914)
6月限 1005( 930)
日経225ミニ 3月限 4018( 4018)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3889( 2169)
6月限 1226( 794)
TOPIX先物 3月限 490( 484)
6月限 649( 649)
日経225ミニ 3月限 151088( 63308)
4月限 2205( 1049)
5月限 104( 50)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1736( 1012)
6月限 350( 162)
日経225ミニ 3月限 96219( 48265)
4月限 2821( 2063)
5月限 56( 30)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 257( 257)
日経225ミニ 3月限 10889( 10889)
4月限 225( 225)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1849( 1849)
6月限 176( 176)
TOPIX先物 3月限 65( 65)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 40455( 40455)
4月限 337( 337)
5月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース