　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 174(　　 166)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 112(　　 112)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 145(　　 133)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 104(　　　29)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 734(　　 734)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 424(　　 424)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 415(　　 415)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 914(　　 914)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1005(　　 930)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4018(　　4018)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3889(　　2169)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1226(　　 794)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 490(　　 484)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 649(　　 649)
日経225ミニ　 　 3月限　　　151088(　 63308)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2205(　　1049)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 104(　　　50)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1736(　　1012)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 350(　　 162)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 96219(　 48265)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2821(　　2063)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　56(　　　30)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 257(　　 257)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10889(　 10889)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 225(　　 225)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1849(　　1849)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 176(　　 176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　65(　　　65)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 40455(　 40455)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 337(　　 337)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　11)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース