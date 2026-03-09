　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19081(　　7209)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10001(　　3437)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12946(　 10346)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10478(　　8136)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8713(　　8677)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2686(　　1263)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 691(　　 637)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4248(　　3915)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3729(　　3619)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10521(　　2075)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5850(　　1550)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12101(　　3304)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6363(　　3017)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8102(　　7731)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7138(　　7018)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 32142(　 15605)
　　　　　 　 　 6月限　　　 31086(　 14568)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9461(　　9423)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 231(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 583(　　 583)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6946(　　2946)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2775(　　2775)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　89(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1003(　　1003)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 3(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3647(　　2103)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 905(　　 589)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2305(　　 849)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1332(　　 332)
日経225ミニ　 　 3月限　　　122995(　 55135)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2414(　　1196)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 160(　　　64)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2296(　　1572)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 250(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 56877(　 30895)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1113(　　 489)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　54)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7023(　　7023)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 392(　　 392)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　26(　　　26)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1090(　　1090)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 573(　　 573)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 43821(　 43821)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 379(　　 379)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース