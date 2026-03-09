主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19081( 7209)
6月限 10001( 3437)
TOPIX先物 3月限 12946( 10346)
6月限 10478( 8136)
日経225ミニ 3月限 8713( 8677)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2686( 1263)
6月限 691( 637)
TOPIX先物 3月限 4248( 3915)
6月限 3729( 3619)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10521( 2075)
6月限 5850( 1550)
TOPIX先物 3月限 12101( 3304)
6月限 6363( 3017)
日経225ミニ 3月限 20( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8102( 7731)
6月限 7138( 7018)
TOPIX先物 3月限 32142( 15605)
6月限 31086( 14568)
日経225ミニ 3月限 9461( 9423)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 231( 0)
6月限 583( 583)
TOPIX先物 3月限 6946( 2946)
6月限 2775( 2775)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 89( 0)
6月限 1003( 1003)
TOPIX先物 3月限 3( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3647( 2103)
6月限 905( 589)
TOPIX先物 3月限 2305( 849)
6月限 1332( 332)
日経225ミニ 3月限 122995( 55135)
4月限 2414( 1196)
5月限 160( 64)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2296( 1572)
6月限 250( 0)
日経225ミニ 3月限 56877( 30895)
4月限 1113( 489)
5月限 76( 54)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 7023( 7023)
4月限 392( 392)
5月限 26( 26)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1090( 1090)
6月限 573( 573)
日経225ミニ 3月限 43821( 43821)
4月限 379( 379)
5月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
