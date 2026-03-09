　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18793(　 18212)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3050(　　2550)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16660(　 16660)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1765(　　1765)
日経225ミニ　 　 3月限　　　337160(　337160)
　　　　　 　 　 4月限　　　　8452(　　8452)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 188(　　 188)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9152(　　7790)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2620(　　1320)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16013(　 16013)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2615(　　2615)
日経225ミニ　 　 3月限　　　169324(　169324)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2121(　　2121)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　87(　　　87)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 253(　　 152)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1182(　　1182)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 516(　　 516)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1377(　　1377)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1997(　　1939)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1513(　　1513)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2245(　　2241)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 360(　　 360)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2500(　　2500)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2343(　　2336)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2824(　　2824)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1026(　　1026)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8800(　　8800)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 945(　　 929)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 253(　　 253)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3319(　　3319)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 613(　　 613)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5916(　　5910)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9174(　　9174)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2992(　　2992)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8634(　　8634)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1425(　　1425)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 71065(　 71065)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5153(　　5153)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 463(　　 451)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 222(　　 222)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 329(　　 329)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 132(　　 132)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1199(　　1199)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 714(　　 592)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 520(　　 520)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 634(　　 634)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 442(　　 442)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 800(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 839(　　　39)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1614(　　1614)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　45(　　　45)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　98(　　　98)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　59(　　　59)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　20(　　　20)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース