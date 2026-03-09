外国証券 先物取引高情報まとめ（3月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18793( 18212)
6月限 3050( 2550)
TOPIX先物 3月限 16660( 16660)
6月限 1765( 1765)
日経225ミニ 3月限 337160( 337160)
4月限 8452( 8452)
5月限 188( 188)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9152( 7790)
6月限 2620( 1320)
TOPIX先物 3月限 16013( 16013)
6月限 2615( 2615)
日経225ミニ 3月限 169324( 169324)
4月限 2121( 2121)
5月限 87( 87)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 253( 152)
TOPIX先物 3月限 1182( 1182)
6月限 516( 516)
日経225ミニ 3月限 1377( 1377)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1997( 1939)
6月限 1513( 1513)
TOPIX先物 3月限 2245( 2241)
6月限 360( 360)
日経225ミニ 3月限 2500( 2500)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2343( 2336)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 2824( 2824)
6月限 1026( 1026)
日経225ミニ 3月限 8800( 8800)
4月限 273( 273)
5月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 945( 929)
6月限 253( 253)
TOPIX先物 3月限 3319( 3319)
6月限 613( 613)
日経225ミニ 3月限 5916( 5910)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9174( 9174)
6月限 2992( 2992)
TOPIX先物 3月限 8634( 8634)
6月限 1425( 1425)
日経225ミニ 3月限 71065( 71065)
4月限 5153( 5153)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 463( 451)
6月限 222( 222)
TOPIX先物 3月限 329( 329)
6月限 132( 132)
日経225ミニ 3月限 1199( 1199)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 714( 592)
6月限 520( 520)
TOPIX先物 3月限 634( 634)
6月限 442( 442)
日経225ミニ 4月限 1( 1)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 800( 0)
6月限 839( 39)
TOPIX先物 3月限 1614( 1614)
6月限 45( 45)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 98( 98)
TOPIX先物 6月限 59( 59)
日経225ミニ 5月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
