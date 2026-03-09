「日経225オプション」3月限プット手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 442( 442)
JPモルガン証券 150( 150)
SBI証券 240( 112)
楽天証券 127( 73)
BNPパリバ証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 22( 22)
バークレイズ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
松井証券 14( 14)
マネックス証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
広田証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 133( 33)
SBI証券 12( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 15( 5)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
マネックス証券 8( 8)
SBI証券 7( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
岩井コスモ証券 71( 71)
SBI証券 121( 61)
楽天証券 58( 40)
シティグループ証券 25( 25)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 442( 442)
JPモルガン証券 150( 150)
SBI証券 240( 112)
楽天証券 127( 73)
BNPパリバ証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 22( 22)
バークレイズ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
松井証券 14( 14)
マネックス証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
広田証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 133( 33)
SBI証券 12( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 15( 5)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
マネックス証券 8( 8)
SBI証券 7( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
岩井コスモ証券 71( 71)
SBI証券 121( 61)
楽天証券 58( 40)
シティグループ証券 25( 25)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース