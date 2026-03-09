「日経225オプション」3月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
JPモルガン証券 203( 3)
SBI証券 4( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 9( 9)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1125( 775)
モルガンMUFG証券 150( 150)
ビーオブエー証券 520( 120)
SBI証券 143( 89)
BNPパリバ証券 934( 72)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
JPモルガン証券 201( 51)
大和証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 41( 41)
UBS証券 25( 25)
楽天証券 33( 25)
ドイツ証券 25( 25)
岡三証券 20( 20)
松井証券 17( 17)
広田証券 12( 12)
ゴールドマン証券 411( 11)
マネックス証券 9( 9)
日産証券 9( 9)
フィリップ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 424( 224)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 40( 16)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
広田証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
