鈴木愛理が自身のInstagramで、家族でいちご農園を訪問したことを報告し、10年前の°C-ute時代の写真も公開した。

【写真】鈴木愛理が10年前の°C-ute時代の写真を公開

■鈴木愛理が10年前と同じいちご農園を訪問

鈴木は、「今年は隙あらば家族に会ってパワーチャージしています」と絵文字を添えて綴り、写真や動画を計11点投稿した。

鈴木は、「先月、母からの提案で『10年前の今と同じ一日過ごしてみようよ～！運気上げてこ～！！』ってことで実家へ」と実家に帰ったことを報告した。

写真では、鮮やかな花を咲かせる棚をバックに笑顔の鈴木のワンショットを公開した他、大きなイチゴを手にして笑顔を見せる動画など、この日の様子をたっぷりとレポートした。

鈴木は「10年前というのは、まだ私が°C-uteの頃」と振り返り、「どのデータを元に…と思ったら当時やっていたAmeba blogでした」と、10年前の自身が綴ったブログを踏まえて、当時訪れたのと同じいちご農園を再訪したと言う。

「久々に同じいちご農園さんでいちご狩りをしてきました」といちごの絵文字を添えながら、「当時、何個食べれるか勝負とかしてたんだけど今回はみんなで足並み揃える結果に笑」と綴り、2026年2月のブログに掲載した写真を再掲するなど、当時を回顧。このほかに、カフェや海にも立ち寄ったことを明かし、家族との時間を満喫したようだ。

「10年経っても変わらず、みんなが元気に笑っていられることがどれだけ幸せなことなのか。そんなことを噛み締めて、心チャージした日でした」と感想を綴り、最後は「みんなは最近、心チャージできてる？？」と呼びかけた。

この投稿には、「やることが素敵すぎる！」「素敵なご家族」「これからもずっと幸せな家族で」と、家族のほっこりエピソードを喜ぶ声が寄せられた他、10年前の写真にも「懐かしい写真！」「これはエモい」「昔のいちご持ってる愛理ちゃん懐かしすぎる」と懐かしむ声が寄せられた。

