「日経225オプション」3月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 5( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
