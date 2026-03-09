日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。





◯5万3750円コール

取引高(立会内)

岩井コスモ証券 3( 3)

ABNクリアリン証券 3( 3)





◯5万3500円コール

取引高(立会内)

SBI証券 5( 1)

ABNクリアリン証券 1( 1)





◯5万3000円コール

取引高(立会内)

JPモルガン証券 1( 1)

ABNクリアリン証券 1( 1)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース

