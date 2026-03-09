「日経225オプション」3月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
HSBC証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 195( 195)
シティグループ証券 100( 100)
BNPパリバ証券 65( 65)
ビーオブエー証券 40( 40)
SBI証券 42( 24)
楽天証券 21( 21)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SMBC日興証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 583( 483)
BNPパリバ証券 160( 160)
JPモルガン証券 123( 123)
シティグループ証券 103( 103)
SMBC日興証券 35( 35)
野村証券 30( 30)
SBI証券 52( 28)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 23( 23)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 12( 12)
ゴールドマン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 11( 11)
安藤証券 6( 6)
フィリップ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
みずほ証券 100( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
HSBC証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 195( 195)
シティグループ証券 100( 100)
BNPパリバ証券 65( 65)
ビーオブエー証券 40( 40)
SBI証券 42( 24)
楽天証券 21( 21)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SMBC日興証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 583( 483)
BNPパリバ証券 160( 160)
JPモルガン証券 123( 123)
シティグループ証券 103( 103)
SMBC日興証券 35( 35)
野村証券 30( 30)
SBI証券 52( 28)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 23( 23)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 12( 12)
ゴールドマン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 11( 11)
安藤証券 6( 6)
フィリップ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
みずほ証券 100( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)