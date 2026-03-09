南アフリカのスタルクフォンテイン洞窟群ではヒト亜科の化石が数多く発見されている/Emmanuel Croset/AFP/Getty Images

（CNN）科学者らはこのほど、367万年前に生きていた「リトルフット」と呼ばれる初期人類の祖先の顔面骨をデジタル技術を用いて正しい位置に再配置し、顔を再現することに成功した。

著名な古人類学者ロナルド・クラーク氏は、ウィットウォーターズランド大学博物館に収蔵されている四つの小さな骨を見つけたのち、1990年代に南アフリカ・ヨハネスブルク北西部のスタルクフォンテイン洞窟群でリトルフットの完全な状態に近い化石を発見した。化石の完全な発掘には実に20年もの歳月を要した。

90%の状態で保存されているこの標本は、チンパンジーに似た祖先であるアウストラロピテクスの骨格として知られている中で最も完全なもの。アウストラロピテクスは二足歩行ができただけでなく、スミロドンなどの捕食者から逃れるための木登りにも長けていた。

この骨格は南アフリカでの人類の進化を示す最古の証拠だと、ウィットウォーターズランド大学地理・考古学・環境学部の名誉研究員アメリ・ボデ氏は述べた。

しかし、リトルフットの頭がい骨は、洞窟のたい積物が時間の経過とともに重さを増し、移動したために押しつぶされてしまい、研究が困難だった。頭がい骨のゆがみがあまりにも大きく、物理的な復元は不可能だったのだ。

そこでボデ氏らは、デジタル技術を用いて顔面骨を正しい位置に再配置し、リトルフットの顔をよりはっきりと再現した。再現された顔は、人類の系図全体に共通する可能性のある特徴を示唆している。

「アウストラロピテクスの化石のうち、ほぼ完全な顔面を保存しているものはごくわずかだ。そのため、リトルフットは希少で貴重な参考資料となっている」。2日にコント・ランドゥ・パレボル誌に掲載された研究論文の筆頭著者であるボデ氏は声明でそう述べた。

化石化した顔面の復元

リトルフットの頭がい骨は英国に輸送され、オックスフォードシャー州ハーウェル科学イノベーションキャンパスにある研究機関で高解像度スキャンが行われた。

明るく非破壊的なX線を用いて頭がい骨がスキャンされ、9000枚を超える高解像度画像と数テラバイトのデータが生成された。ケンブリッジ大学のスーパーコンピューターがこれらの画像を処理して顔面骨を3Dレンダリングし、顔を復元した。

仮想的に骨を正しい解剖学的位置に再配置することで、リトルフットの目があったとされる眼窩（がんか）部を含む顔の上部が初めて明らかになった。

復元されたリトルフットの顔は、南アフリカで出土した1体、エチオピアで出土した2体を含むアウストラロピテクス3体の標本、さらに現代の類人猿と比較された。

リトルフットの顔の大きさはゴリラとオランウータンの中間で、形状はオランウータンやボノボに近かった。

リトルフットが南アフリカで発見されたにもかかわらず、顔の大きさ、眼窩の形やサイズは東アフリカのアウストラロピテクスの化石によく似ていた。

おそらくリトルフットの系統は東アフリカのヒト亜科とより近縁であり、南アフリカのヒト亜科は後になって独特の顔の特徴を進化させた。著者らは論文でそう述べている。

ボデ氏は、初期人類の祖先の顔の特徴を理解することは研究者にとって興味深いことだと話す。特徴は、人類と物理的・社会的環境とのつながりを表しているからだという。

例えば、リトルフットの眼窩の大きさは、視力や環境の変化によるものである可能性がある。また、ボデ氏らの以前の研究で特定された、脳の視覚領域の拡大と関連しているかもしれない。