サンコーは、『袋を自動で広げるゴミ箱「PITA BOX」30L』を2026年3月5日に発売しました。実売価格は1万4800円（税込）。

記事のポイント ゴミ箱に袋を取り付ける手間を簡便化してくれる新発想のゴミ箱。フレームに袋をセットすれば、風の力で広げてくれるので、誰でも簡単にゴミ袋をセッティングできます。蓋は自動開閉式で、2通りの開け方に対応しているのも便利。

本製品は、内蔵ファンの風を利用してゴミ袋を自動で広げる、新発想の充電式自動開閉ゴミ箱です。袋をセットしてボタンを押すだけで、静電気で貼り付きがちな袋もしっかり広がり、手作業の煩わしさを解消します。

センサー式で蓋が自動開閉するため、調理中など両手が塞がっている時でも衛生的に使用可能。タッチスイッチを押して開けることもできます。

30Lの大容量ながら、設置面積はほぼA4サイズの省スペース設計です。市販のゴミ袋や自治体指定の袋がそのまま使用でき、専用消耗品は不要。ステンレスボディには指紋が目立ちにくいヘアライン加工を施しており、お手入れも簡単です。

充電式のコードレス仕様により、コンセントの位置を気にせずキッチンやリビングなど自由な場所に設置することができます。

