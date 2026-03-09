みりちゃむ「三白眼すぎてカラコン手放せない」貴重な裸眼ショットに絶賛集まる「クールでかっこいい」「目が大きい証拠」
【モデルプレス＝2026/03/09】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が3月8日、自身のInstagramを更新。カラーコンタクトレンズを外した裸眼を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳ギャル「色っぽくてドキッとした」カラコン外した“三白眼”披露
みりちゃむは「三白眼」「裸眼だと三白眼すぎてカラコン手放せない」とつづり、自撮りショットを公開。カラーコンタクトレンズを装着していない状態のナチュラルな姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「裸眼でもめちゃくちゃ綺麗」「むしろ三白眼がクールでかっこいい」「カラコンなしでも十分に素敵」「美形なのが際立ってる」「色っぽくてドキッとした」「三白眼は目が大きい証拠ですよ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
