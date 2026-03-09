板野友美、自慢の高級車は「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる」
AKB48元メンバーの板野友美が8日にインスタグラムを更新。自慢の愛車を披露した。
【写真】板野友美、土禁にしている高級愛車
板野が「新車」と投稿したのは愛車のRANGE ROVERと映ったオフショット。写真には、ミニスカートにロングブーツ姿の板野が、愛車のそばでポーズを決める姿が収められている。
投稿の中で板野は「最近は運転するより、運転してもらう方がすき。笑 でも、もちろん運転もすきよ？」とコメント。さらに「あと汚れるのを恐れて車内土禁にしてる」と明かしつつ「足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」とつづっている。
この投稿にファンからは「あら。素敵！」「ともちん最高にかっこいい」「似合いすぎる」などの声が集まっている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」インスタグラム（@tomo.i_0703）
