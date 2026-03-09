◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）

昨夏、札幌出張の際に一番衝撃を受けたのがクレパスキュラーのデビュー戦だ。函館で追い切りを見ていた時から、その馬体の良さに大物感を感じていた。パドックでも若さを出していたが、馬体の良さは一枚上のものがあった。レースでは前半から行きっぷりが良く、抑えきれない感じで向こう正面で早くも先頭に。速いペースで引っ張る形になったが、直線でも後続を離す一方で、レベルの違う勝ち方だった。

レース後、栗田調教師に会った時の「これは走りますね」の言葉と、驚いたような表情が忘れられない。勝ちタイムの１分４７秒２は、従来の２歳レコードを０秒６上回り、同日の古馬重賞、クイーンＳと比較しても１秒２の差しかない。新馬戦としては驚異的な数字だ。

前走のひいらぎ賞でも、折り合いに苦労する場面がありながら、直線では難なく抜け出して２馬身半差で完勝。この勝ちタイムも同日のターコイズＳを０秒１上回っており、改めてそのポテンシャルを見せつけた。課題はまだまだ多いが、３連勝の可能性は高いと考えている。（山下 優）