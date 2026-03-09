山形市でおととしから建設が進められていた山形銀行の新たな本店ビルが完成し、9日竣工式が行われました。銀行業務はもちろん、中心市街地の活性化に向けにぎわいを生み出す場を目指します。



佐々木陶子アナウンサー「山形市七日町です。ひと際目を引くガラス張りの建物が新たに出来た山形銀行本店ビルです。七日町の新たなシンボルとなるのでしょうか」



山形銀行の新しい本店ビルは、駐車場を含む延床面積がおよそ1万4700平方メートル。おととし2月に着工し、2月27日に完成しました。

9日竣工式が行われ、山形銀行の佐藤英司頭取や吉村知事らが、玉串を捧げて完成を祝いました。





山形銀行佐藤英司頭取「この建物は当行のお客様はもとより広く県民市民のみなさまにご利用いただける空間を設け山形を象徴する建物長く愛される建物になることを期待している」山形銀行の新本店ビルは、1階と2階が県民に開放されるエリアとなっていて、4階から7階が本店営業部など山形銀行の業務エリアとなっています。佐々木アナ「七日町大通りに面したこちらの空間はにぎわい広場。天井も着いていて広いスペースを使って様々なイベントを行えるということです」「にぎわい広場」は、県産材を使った半野外のスペース。キッチンカーが入ることができる広さで展示会やイベント広場として活用できます。奥には、菓子店やコンビニエンスストアも入る予定です。ビルの中にはにぎわい広場からも入ることができ、1階は「シェアスペース」。開放感のある空間でATMを3台設置するほか、学生の勉強スペースとして午前8時から午後9時まで誰でも利用することができます。また、9日は山形銀行創立130周年を記念し、新しい本店ビルにサクランボの木を植樹しました。山形銀行では今後、内装工事や本店営業部の移転作業を経て7月21日にグランドオープンします。ほかにも新しい本店ビルには日神事が行われた多目的ホールもあり、入行式や株主総会はもちろん、音響設備も整っているので県民に貸し出してステージを組んで演奏会を開くことができるということです。ドキュメンタリー映画祭の会場としても使ってもらえればという話でした。ガラスの内側には太陽光パネルが着いていて、にぎわい広場で使われる照明の電力をすべてまかなえるということです。