国が発表した最新のコメ5キロあたりの全国の平均販売価格は5か月ぶりに4000円を下回り、下落傾向にあります。山形県内でもいま、5キロ3000円台のコメが出回っています。去年は高騰していたコメの小売価格のいまについて山形市内のスーパーで取材しました。



中川悠アナウンサー「こちらのスーパーのコメ売り場には令和7年産のコメが並んでいます。山形県産の『雪若丸』は5キロで3580円と4000円を切る値段となっている。随分と値段は下がった印象を受けます」





山形市にあるスーパー「フードセンターたかき南原店」では9日、県産の「雪若丸」をはじめ、多くの銘柄が5キロで税抜き4000円以内で販売されていました。買い物客「4000円切ったと思って買った。ちょっとずつ下がっているような気がする。4000円切ったら買おうかなと」買い物客「税抜き3580円。だいぶ安くなりましたよね。4000円超えてましたからね。（この値段はいつぶりに見た？）半年以上前かしら」フードセンターたかき南原店大津保敬 店長「コメの価格は下がってきている。年末はいまより4～500円高い状態だったが、2月から仕入れ価格が下がって販売価格も下げている」県産「雪若丸」5キロのこちらの店舗の販売価格は、去年収穫された新米が出始めた去年9月下旬は税抜きで4680円でした。その後は徐々に下落し、9日の販売価格は3580円。およそ5か月で900円値下がりしました。フードセンターたかき南原店大津保敬 店長「かなり買ってもらえている。去年に比べてコメの売上も約3倍に伸びている」一方、コメが品薄となり価格が高騰した「令和のコメ騒動」以前の3年ほど前と比べると販売価格は2倍程度で推移しているといいます。買い物客「異常だ、高さが。そばとかうどんを食べている」買い物客「私は農家から直接買う。値上げすると言われたけどそれでも市場価格より安い」国の調査によりますと、3月1日までの1週間に全国6000の小売店で販売されたコメ5キロの平均価格は3973円でした。これは前の週より124円下がり、3週連続の下落です。コメ5キロが4000円を下回るのは、去年9月以来、5か月ぶりです。コメの取引関係者などで組織する米穀安定供給確保支援機構が発表した取引価格の指標によりますと、コメの販売コストなどを踏まえると、現在のコメの小売価格の目安は精米5キロ当たり3300円ほどとみられています。一方、消費者は「コメの価格」についてどのように考えているのか聞きました。買い物客「あ と500円くらい下がったら。3000円台前半くらい」買い物客「4000円を超えない程度。あまり下がりすぎても生産者が苦労すると思うからこれくらいが妥当かなと」買い物客「農家の採算がとれるような値段。もっと高く売ったらいいと友人の農家に言うけれどコメ離れが怖くて上げられないんだって」店によりますと、コメの価格が下がっている一方で主食のパンの売上が上がっていて、「コメ離れ」も一部起きているとみられています。店では、コメの現在の流通状況を見ると、価格はこれ以上上がることはないのではないかと見込んでいます。