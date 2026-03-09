東日本大震災から11日で15年です。信州から被災地へ…。下伊那郡松川町で８日、地元の高校生たちが企画した追悼セレモニーが開かれました。



「笑顔で過ごせる日常が1日でも早く戻りますように」



「3、2、1、0～！」



青空へと舞い上がる被災地への思いを乗せた風船。東日本大震災からあさってで15年となるのを前に松川町では追悼セレモニーが開かれました。企画したのは地元、松川高校ボランティア部の生徒たちで、地域住民などおよそ50人が参加しました。





15年前の3月11日。三陸沖を震源とし、マグニチュード9.0最大震度7の地震が発生。総務省消防庁によりますと東北地方を中心に1万9000人以上が犠牲となり、今も2500人余りの行方が分かっていません。地震発生時刻の午後2時46分に合わせて黙とうがささげられ、犠牲者を悼みました。松川高校ボランティア部は震災の翌年から、被災地で咲いていたペチュニアの種を譲り受け育てた苗を宮城県内の小学校や高校に贈る活動「花の里帰り」を続けてきました。これまでに被災地を訪れがれきの片付けや苗植えなどを通して地域との交流を深めてきました。一方、15年前は20人ほどいた部員もこの春に3年生が卒業するとわずか6人に。「花の里帰り」の活動は今後も続けますが、部員数の減少により追悼セレモニーは今回が最後。ペチュニアの種を紙に包み、被災地へのエールを書いた風船と共に空へ放ちました。櫛原柚子乃 部長「東北の方たちが復興に対して思いを寄せている中で遠くは離れた地から早く復興できるようにという思いで（風船を）飛ばしました」今後も被災地との交流は続けるということです。