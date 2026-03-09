イラン情勢を受け、きょうの株価は先週末より2892円安で取引を終え、過去3番目に大きい下げ幅を記録しました。その理由は原油価格の高騰。私たちの生活にも影を落とし始めています。

【写真を見る】ガソリンスタンドで「購入制限」1リットル282円超の試算も 運送業界「200円いったらもうもう…」 イラン情勢で原油高騰

原油高騰の動きは、私たちの生活にも忍び寄ってきています。都内のガソリンスタンドでは…

「200円突破。これ今月ですよ」

客に説明していたのは、きょう午前10時から行われた「購入制限」について。

西綾瀬サービスステーション 三枝直樹 店長

「安定して給油できるように、皆さんに行き届くように、20リットルに給油制限している」

仕入れ先からガソリンなどの出荷停止を告げられたため、きょう、一時的に購入制限を設けました。

利用客

「20リットルまでとか、また高くなると言われている。もう乗れなくなっちゃうよね」

「本当、仕事困ります」

専門家は、原油の先物価格が1バレル＝120ドルの水準となった場合、ガソリン価格は282円を超えると試算します。

その影響を大きく受けるのが運送業界。

エアフォルクトランスポート 平田祐三さん

「ガソリンはすごく使いますね。軽貨物での仕事というのは、ガソリンは直結する部分になっている」

千葉県松戸市に本社を置くこちらの配送業者では、毎日320台の車で荷物を配送しています。

ガソリン代は1リットルあたり150円台で、月に300万円ほどかかります。

エアフォルクトランスポート 平田祐三さん

「（ガソリン価格が）180円、190円…200円いったら、もうもうというところ。超えないでもらいたい」

専門家は、私たちの日常生活にも幅広い影響があるといいます。

野村総合研究所 木内登英エグゼクティブ・エコノミスト

「（原油急騰は）幅広く、我々の身の回りの食料品・日用品などに価格の上昇の影響が広がってくる」

政府が対策を打ち出さず、1年間、原油の高騰が続いた場合、物価は最大で0.8％押し上げられるとしています。

野村総合研究所 木内登英エグゼクティブ・エコノミスト

「ガソリン価格が3か月〜4か月ぐらい経ってから上がってくるが、夏前頃に上がってくる。日本の弱さみたいなものが、かなりクローズアップされている面があると思う」

原油の9割以上を中東に依存している日本。物価のさらなる高騰を防ぐための手立てはあるのでしょうか。