5日と6日に、薬局を訪れた際のエピソードがX（旧Twitter）でトレンド入り。「どっちが患者のためなのか」などと話題になった。

4日、とあるユーザーが薬局を訪れた時のエピソードをXに投稿。薬剤師が大声で婦人科の薬の説明をしていたことを明かした。さらに「あまりに腹が立ってつい、私の番が来た時『さっきの話、丸聞こえでしたよ？可哀想に』って言っちゃった」（原文ママ）と続けた。この投稿には同様の体験をしたことがあるというコメントが多く寄せられ、患者のプライバシー問題について議論が交わされた。

医療施設におけるプライバシー問題は、以前から問題視されている。医療機関の診察室で話している内容が待合室に聞こえてしまうといったケースがあるのだ。他人に聞かれたくないような内容の会話や個人情報を話すことが多く、第三者に漏えいすることでプライバシーの侵害につながる。とくに婦人科では、プライバシーが守られないことが不安で定期的な検診を避けてしまい、病変の早期発見ができなかったり、治療が遅れる可能性がある。

患者のプライバシー問題に関しては、素材事業や建材事業を展開しているDAIKENが2019年に調査を実施している。患者を対象にした「診察室の会話が漏れないように、対策を行ってほしいですか？」との質問に対して、76.0%が「とてもあてはまる」または「ややあてはまる」と回答。また、医師を対象にした「ご自身の病院（もしくはお勤めの病院）で会話漏れ対策を行っていますか？」との問いに対しては、69%が「行っていない」と答えている。

医療ポータルサイトのドクターズ・ファイルが2020年に患者4000人を対象に行った調査では、「診察時にストレスに感じることは？」という質問に対し、14.5%が「プライバシーが守られていない」と回答した。

今回の投稿では「説明する義務がある」「処方が間違っていないか確認する必要がある」と言われたことも明かしている。業務上必要であるものの、不快に感じたことがあるという人が多いのも事実だ。今後、より安心して医療機関を利用できる環境づくりが求められている。