キリンホールディングス傘下の化粧品大手ファンケルは９日、２０３５年に向けた長期経営構想を発表した。

中国を起点とした海外展開の加速や国内での顧客との接点拡大により、売上高に当たる売上収益を３５年に２０００億円とする目標を掲げた。

売上収益の目標は、２５年の実績（１１２６億円）の約２倍となる。

海外戦略では、電子商取引（ＥＣ）サイトでの販売強化などを通じ、中国からのブランド展開を進める。また、キリングループの販路を活用し、アジアを中心とした成長市場への新規参入を図る。これらにより、海外売上比率を２５年の倍の２割以上に高める計画だ。

国内では、顧客の肌表面の角層を採取し、独自のＡＩ（人工知能）技術で解析するカウンセリングサービスを、今月９日から全国約１５０の直営店で始めた。専門スタッフが解析結果に基づいて必要な肌の手入れの方法などを助言し、店頭での顧客体験価値を高めて新規顧客を開拓する。

東京都内で９日に開いた記者説明会で、ファンケルの三橋英記社長は「今後も選ばれ続けるためにブランド力を強化していく」と述べた。