再生回数160万回を突破して笑いを届けることになったのは、飼い主さんに知育玩具の使い方を教わるわんちゃんの光景。

わんちゃんの目の前で知育玩具の使い方を実演する飼い主さんですが、なぜか頭には馬の被り物をしていて…？

そんな飼い主さんを見て、思わずポカーンとしてしまうわんちゃんの光景に、「こんな困惑してるわんちゃん見たことない（笑）」「今日イチの笑いをありがとうございますw」と、笑いが巻き起こることとなりました。

【動画：馬の被り物をした男性→そのまま『犬におもちゃの使い方を教えた』結果…あまりにもシュールな光景】

ハックちゃんに知育玩具の使い方をレクチャーすることに

ある日、Instagramアカウント『 ボルゾイと遊びたい』に投稿されたのは、知育玩具の遊び方をわんちゃんに教えてあげる飼い主さんの光景。

その日、ボルゾイのハックちゃんの飼い主さんは、ハックちゃんの目の前に知育玩具を置いて遊び方を教えてあげていたといいます。

しかし、ハックちゃんはそんな飼い主さんの姿をなんだか不思議そうな表情で眺めていたそう。なぜなら…飼い主さんが『馬の被り物』を着けていたから！

その光景を見たら、きっとハックちゃんでなくても飼い主さんのことをジッと見つめてしまうことでしょう。

馬の被り物をした飼い主さんにレクチャーされたハックちゃんは…

馬の被り物を着けた飼い主さんはハックちゃんの前に知育玩具を置くと、前足…ではなく、手で知育玩具をカラカラと回し始めたそう。使い方を実演して、ハックちゃんに分かりやすく教えてあげる作戦のようです。

使い方を実演した飼い主さんは、ハックちゃんが理解してくれたか、チラリとハックちゃんのお顔を見て確認。ハックちゃんはというと、きちんと飼い主さんの動きを見てくれていたようで、知育玩具を真剣に見つめていたといいます。

そこで飼い主さんは、続けて顔を使った回し方も実演。馬の被り物の鼻先を知育玩具の下に当てると、そのまま顔を上にあげて「もしくはこう！」と教えます。

真剣に飼い主さんの様子を眺めていたハックちゃんは、使い方をマスターしてくれた…かと思いきや。顔を上げたハックちゃんは、ポカーンと飼い主さんのお顔を見つめるのでした。

シュールな光景に思わず笑顔になってしまう人が続出ｗ

飼い主さんの熱心な指導を受けつつも、ポカーンとした表情であまり内容が頭に入ってきていなかったご様子のハックちゃん。きっと、飼い主さんの被り物が気になって仕方がなかったのでしょう。

なぜ飼い主さんがそんな姿でレクチャーをすることになったのかというと、ハックちゃんの気持ちになろうと考えたからなのだそう。

自分の姿をわんちゃんに近づけて、ハックちゃんの気持ちを理解しようと思ったのでした。そんな飼い主さんの努力からは、大きな愛情を感じます。

愛情いっぱいのシュールな光景は、投稿を見た人に温かい笑いを届けることとなったのでした。

こちらの投稿には、「凄い…犬のポカーンを初めて見た…」「被り物のせいで話が入ってこないw」「めっちゃ笑いましたｗ」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『 ボルゾイと遊びたい』では、そんなハックちゃん想いの飼い主さんと、飼い主さんの期待に応えようと日々努力するハックちゃんの賑やかで笑顔あふれる日々が投稿されていますよ。

ハックちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

