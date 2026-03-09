「解禁」約20年ぶりに『1リットルの涙』公開決定！ 錦戸亮主演。予告に「鳥肌と涙が止まらなかった」の声
『映画 1リットルの涙』公式X（旧Twitter）は3月9日、投稿を更新。同作の公開を発表しました。
【動画】『映画 1リットルの涙』の予告
動画では「15年経った今も読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな」という錦戸さん演じる麻生遥斗の言葉から始まり、『3月9日』の楽曲とともに現在の遥斗の姿が映し出されています。1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなった『1リットルの涙』。2005年にはドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）が放送され、大きな話題となりました。
コメントでは「世代です！ドラマ大好きでした！！」「絶対見に行く」「公開の日を心から楽しみにしています」「大好きなドラマです！歌も大好きです！」「予告見た瞬間に、鳥肌と涙が止まらなかった」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「絶対見に行く」同アカウントは「『#映画1リットルの涙』 超特報解禁」とつづり、超特報の動画を公開しました。2027年に公開予定の同作は、主演を俳優の錦戸亮さんが務め、テーマソングにはレミオロメンの『3月9日』と『粉雪』を起用。
「原点の一つとも言える作品です」同アカウントでは同日、主演を務める錦戸さんのコメントも公開。錦戸さんは「本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です」「あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております」と語っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
