銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」を、3月12日〜15日の4日間限定で、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。



「ケーキになったチョコパイ（4号）」

ロッテ「チョコパイ」とコラボレーションした「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、バレンタインに引き続き、ホワイトデー期間の3月12日〜15日の4日間限定で再び登場する。2024年の発売以来、SNSでは、「毎年ありがとう」「バレンタインは夫のリクエストでこのケーキ」「想像以上のおいしさ」などのコメントで話題になった。チョコパイのソフトケーキ、クリーム、チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材に変えたケーキに、今年はさらに苺とブルーベリーを飾り、ケーキならではの華やかさとフレッシュ感をプラスした、見た目も味わいも贅沢なホールケーキになっている。ホワイトデーに女性がもらってうれしいものランキングで上位にあがるのが「スイーツ」。今年は身近なお菓子がちょっとリッチになったケーキの贈り物をしてみては。誕生日や記念日のお祝い、家族の団らんにも、もちろんおすすめとなっている。





「ケーキになったチョコパイ（4号）」は、まるでケーキのような味わいで人気のロッテ「チョコパイ」がケーキになった。チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームで、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現した。ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］2916円（税込）

［発売日］3月12日（木）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp